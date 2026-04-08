Enna travolge il Milazzo | Distratto decide e vola via dai play-out

Nella sfida di recupero, l’Enna ha vinto contro il Milazzo con un punteggio di 3 a 1. La partita si è disputata oggi, con l’Enna che ha segnato tre gol e il Milazzo uno. Si tratta del primo dei due incontri programmati per recuperare le partite di questa fase. La squadra di casa ha ottenuto tre punti importanti in questa occasione.

L’Enna ha conquistato tre punti fondamentali battendo il Milazzo per 3 a 1 nel primo dei due match di recupero. Il risultato permette alla squadra siciliana di uscire momentaneamente dalla zona play out della Serie D. Il successo è arrivato davanti ai propri tifosi, con un ruolo decisivo di Distratto, autore di due reti. Il giocatore è il fratello gemello dell’esterno che milita nell’Amaranto. Il nuovo assetto della classifica e i nodi del campionato. Il salto di qualità dell’Enna porta la squadra a 34 punti, superando il Ragusa (32), la Vibonese (31), l’Acireale (30), la Favara (28) e la Sancataldese (27). In fondo al ranking restano il Messina con 24 punti, penalizzato da una detrazione di 14, e il Paternò a quota 18. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enna travolge il Milazzo: Distratto decide e vola via dai play-out Leggi anche: Serie C, Dierre travolge Svincolati Milazzo e si riscatta con un netto 95-58 Leggi anche: Paura nella notte a Capo Milazzo, Ford travolge auto parcheggiata: tre feriti Temi più discussi: Serie D, la Reggina batte l’Athletic Palermo, Nissa nuova capolista; Calcio - Enna, sfida salvezza: nel recupero contro il Milazzo serve una vittoria; Enna – Milazzo: la diretta del recupero di campionato. Enna, vittoria pesante contro il Milazzo: 3-1 e passo avanti verso la salvezzaL’Enna ritrova il successo e lo fa con una prestazione convincente, superando 3-1 il Milazzo al termine di una gara ben gestita e giocata con intensità. Dopo la pausa, che ha consentito il rientro dei ... goalsicilia.it Il Milazzo a Enna per il recupero: è un campo tabù nei dieci precedentiDopo diciassette giorni di stop forzato, la S.S. Milazzo tornerà in campo mercoledì 8 aprile per disputare il primo dei due recuperi in programma. I mamertini saranno di scena al Generale Gaeta, osp ... messinasportiva.it Dominio totale! L’Orlando Pallamano Haenna travolge il Cus Palermo con un netto 40-20, al termine di una partita senza storia Una prestazione maiuscola, fatta di intensità, qualità e grande determinazione: difesa solida, attacco devastante e spirito di s - facebook.com facebook