Scortano un furgone rubato e fuggono dai carabinieri cadendo | due minorenni soccorsi e denunciati

Nella notte sulla strada statale 114, i Carabinieri hanno intercettato un furgone rubato, che era accompagnato da tre motorini con targhe celate. Durante il tentativo di fermarli, i soggetti a bordo del furgone sono fuggiti, ma sono caduti durante la fuga. Due minorenni sono stati soccorsi e portati in ospedale, poi denunciati per furto e resistenza. L’intervento si è concluso con il recupero del veicolo rubato.

Notte movimentata lungo la strada statale 114, dove i Carabinieri della sezione Operativa e quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre hanno portato a termine un efficace intervento che ha consentito di recuperare un furgone rubato e scortato da tre motorini con targhe occultate.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Belpasso, due minorenni denunciati dai Carabinieri per ricettazioneABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli rafforzati sul territorio L’intensificazione dei servizi di controllo disposta dal Comando Provinciale dei... Leggi anche: Fuga su scooter rubato a Sissa Trecasali: due 18enni denunciati dai carabinieri Aggiornamenti e dibattiti Giarre, inseguimento nella notte dei carabinieri: due minorenni denuciati. Recuperato un furgone rubatoNotte movimentata lungo la SS 114, dove i Carabinieri della Sezione Operativa e quelli della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno portato a termine un efficace intervento che ha consent ... gazzettinonline.it FURGONE FOGGIA In fuga su un furgone rubato: Qualcuno ci ha contattati a Foggia offrendoci il lavoroUn viaggio che doveva concludersi con una semplice consegna si è trasformato in un inseguimento notturno e nell’arresto di due uomini ... statoquotidiano.it