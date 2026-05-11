Investita da un' auto 14enne in prognosi riservata

Da perugiatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di domenica 10 maggio, lungo la vecchia statale 219 Pian d’Assino a Padule, una ragazza di 14 anni è stata investita da un’auto. È stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento.

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Incidente nella mattinata di domenica 10 maggio a Padule, lungo la vecchia statale 219 Pian d'Assino, dove una ragazza di 14 anni è stata investita da un'auto.Dalle informazioni, la giovane è stata travolta intorno alle 12.30 all'altezza della chiesa di Padule da un'auto guidata da una donna del.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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