Investita da un' auto 14enne in prognosi riservata

Nella mattinata di domenica 10 maggio, lungo la vecchia statale 219 Pian d’Assino a Padule, una ragazza di 14 anni è stata investita da un’auto. È stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento.

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Incidente nella mattinata di domenica 10 maggio a Padule, lungo la vecchia statale 219 Pian d'Assino, dove una ragazza di 14 anni è stata investita da un'auto.Dalle informazioni, la giovane è stata travolta intorno alle 12.30 all'altezza della chiesa di Padule da un'auto guidata da una donna del.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ANZIANA INVESTITA MENTRE ATTRAVERSA, E' GRAVISSIMA. IL CONDUCENTE ACCECATO DAL SOLE | 11/12/2025 Notizie correlate Investita in viale Foscolo da un’auto pirata: 17enne operata, è in prognosi riservataLECCE - È stata sottoposta questa mattina a un delicato intervento chirurgico al piede, la 17enne leccese investita ieri sera sulla corsia interna di... Leggi anche: Investita sulle strisce da un autobus: ricoverata in prognosi riservata Argomenti più discussi: Incidente a Monteverde: investita da un automobilista, morta una donna; Incidente a Torino: donna investita da un'auto, disagi al traffico in zona; Investita da un'auto, 50enne finisce in ospedale; Donna di 74 anni investita da un’auto a Lenno. Trasportata in elicottero a Varese. Rischia fino a sette anni di carcere l'uomo accusato di aver abbandonato in strada la sua cagnolina di tre mesi, morta poco dopo essere stata investita da un'altra auto in transito malgrado le cure dei veterinari dove era stata accompagnata d'urgenza. E' succe x.com Ragazzina di 14 anni investita da un’auto: è ferita gravementeUna 14enne di Gubbio stata investita da un’auto a Padule di Gubbio, lungo la vecchia statale 219 Pian d’Assino. La ragazzina, a seguito dell’impatto col veicolo, che era condotto da una donna di circa ... umbria24.it