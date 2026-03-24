Investita sulle strisce da un autobus | ricoverata in prognosi riservata

Grave incidente stradale oggi 24 marzo alle 8 del mattino in via Gozzi. Una giovane di 22 anni è stata centrata in pieno da un mezzo pubblico. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne le possibilità di recupero. Indaga la polizia locale Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata odierna 24 marzo a Padova. Una ragazza di 22 anni si trova ora ricoverato in ospedale in condizioni critiche dopo essere stata investita da un autobus. Il drammatico investimento è avvenuto attorno alle 8 in via Gozzi. Da una prima ricostruzione la vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali proprio a due passi dal comando della Polizia locale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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