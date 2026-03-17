Ciclista investita a Milano | la donna ricoverata in gravi condizioni

Una donna in bicicletta è stata investita da un’auto in viale Belisario a Milano. La ciclista ha subito traumi multipli e, immediatamente soccorsa, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e la gestione della viabilità. Le autorità stanno verificando le dinamiche dell’incidente.

Una ciclista è stata investita da un’auto in viale Belisario, a Milano. La donna ha riportato traumi multipli ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda. L’incidente è avvenuto martedì mattina, poco dopo le 12. Immediati i soccorsi, sul posto sono arrivati il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. L’uomo di 85 anni alla guida dell’automobile è stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli. Sembra che abbia avuto un malore mentre era alla guida e travolto il semaforo che ha poi colpito la ciclista. In corso indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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