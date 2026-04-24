Donna investita da un furgone | è ricoverata a Cisanello in gravi condizioni

Una donna di 75 anni è stata investita da un furgone nella frazione di Bicchio e trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Cisanello. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9 di ieri mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza alla donna prima di trasferirla in ospedale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Viareggio, 24 aprile 2024 – Momenti di paura ieri mattina, poco prima delle 9, nella frazione di Bicchio per il grave incidente che ha visto coinvolta una donna di 75 anni. Una chiamata d’emergenza al “118” alle 8.52 segnalava un grave incidente stradale avvenuto in via dei Comparini, la traversa che culmina esattamente al semaforo della via Aurelia. Una donna di 75 anni, mentre si trovava a piedi appunto lungo via dei Comparini, è stata investita da un furgoncino, che usciva da una stradina secondaria che porta a uno dei numerosi capannoni presenti nella zona. Le condizioni della donna investita sono apparse da subito serie. Sul luogo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donna investita da un furgone: è ricoverata a Cisanello in gravi condizioni Notizie correlate Leggi anche: Ciclista investita a Milano: la donna ricoverata in gravi condizioni Leggi anche: Porta San Donato, auto fuori strada. Investita una donna di 78 anni. È ricoverata in gravi condizioni Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Donna di 86 anni travolta e uccisa da un tir: l’autista non se ne accorge e prosegue; Pauroso incidente: donna investita da un furgone, è grave; Torino, donna di 86 anni muore investita da un tir in corso Unione Sovietica; Travolta e trascinata da un Tir in via dell'Arsenale, donna di 46 anni muore in un incidente. Donna investita da un Tir in via dell’Arsenale, muore in ospedale a PalermoIncidente mortale a Palermo. Una donna Ornella Manzella, 46 anni, è morto in ospedale dopo essere stata investita da un Tir in via dell’Arsenale a Palermo. L’incidente si è verificato […] ... blogsicilia.it Tragico incidente a Palermo: 46enne investita e trascinata da un tir, il decesso in ospedaleUna donna di 46 anni è stata investita da un tir in via dell’Arsenale, a Palermo, e trasportata d’urgenza in ospedale: è deceduta ore dopo a causa delle gravi ferite riportate. notizie.it La donna sarebbe stata prima investita e poi colpita con un’arma. Venerdì sera la fiaccolata organizzata dalla comunità. - facebook.com facebook Donna investita e uccisa da treno in transito vicino alla stazione di Camerano Aspio. Tragedia intorno alle 11.30. Sul posto i vigili del fuoco, sanitari e forze dell'ordine #ANSA x.com