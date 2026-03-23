inverno demografico stagione di lamentele

"I bambini dell'asilo stanno facendo casino", cantava Vasco in Asilo Republic, pezzo allegramente distopico del 1980. Ora il tempo di punire i bambini sembra maturo, anche senza l'arrivo della polizia paventato nel brano. Sono le carte bollate a metter paura, quelle dove è scritto che 4 nidi dell'hinterland milanese dovranno produrre un report sull'impatto acustico dei loro alunni sul vicinato. Solo se i decibel saranno inferiori a determinate soglie si potranno evitare sanzioni, forse più salate delle stesse indagini ambientali. Siamo all'assurdo, visto che non è un caso isolato (acusticamente!). In pieno inverno demografico, ovvia stagione di lamentele, capita dunque che condomini abitati forse da anziani, certamente da intolleranti, protestino per il più innocente dei suoni, quello dei pargoli che giocano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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