Inverno demografico come l’Italia sta diventando un Paese museo

L’Italia sta attraversando un inverno demografico che si riflette in un calo costante delle nascite, con una diminuzione del 35,8% dal 2008. Nel 2024, il tasso di fertilità ha raggiunto il livello più basso di sempre, con 1,18 figli per donna. Questa tendenza evidenzia un progressivo invecchiamento della popolazione e una riduzione della crescita naturale.

Gli italiani non fanno più figli, una frase che ormai da qualche anno sentiamo ripetere quasi meccanicamente nei servizi dei vari telegiornali. Ci sono però diversi aspetti, al di là della magnitudine del calo della popolazione, che meriterebbero un approfondimento. Permetteteci un’anticipazione: la situazione è molto grave. L'Italia sta attraversando una crisi demografica senza precedenti nella sua storia, un vero e proprio «inverno demografico» che rischia di lasciare il Paese in un gigantesco museo a cielo aperto, dove i visitatori ammireranno bellezze artistiche custodite da una popolazione sempre più anziana e meno numerosa. I dati dell'Istat per il 2024 sono piuttosto evidenti al riguardo. 🔗 Leggi su Laverita.info

