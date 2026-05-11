Invasione degli spazi elettorali la denuncia del candidato a sindaco

Un candidato a sindaco di San Marco Evangelista ha denunciato che alcuni manifesti elettorali sono stati affissi fuori dagli spazi assegnati. La segnalazione è stata inviata alle autorità competenti, che stanno verificando la situazione. La denuncia riguarda specificamente candidati della lista avversaria, che, secondo quanto riferito, avrebbero occupato aree non autorizzate per la propaganda elettorale. La questione è al momento al vaglio delle autorità locali.

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