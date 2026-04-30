Elezioni Esposto del candidato sindaco | Irregolarità e uso improprio degli spazi comunali

A Trentola Ducenta, in vista delle elezioni amministrative programmate per il 24 e 25 maggio 2026, si è registrata una segnalazione ufficiale da parte di un candidato sindaco. Nella comunicazione, sono state evidenziate presunte irregolarità legate alla campagna elettorale, con particolare attenzione all'uso di spazi comunali e a comportamenti considerati impropri. La denuncia è stata inviata al prefetto di Caserta e ai comandi dei carabinieri locali.

Tensione in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 a Trentola Ducenta. Il candidato sindaco Michele Griffo ha inviato una segnalazione formale al prefetto di Caserta e ai comandi dei carabinieri competenti, denunciando presunte irregolarità nella campagna elettorale.Nel.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Arezzo, elezioni comunali: Vincenzo Ceccarelli candidato sindaco del centrosinistraAREZZO – Vincenzo Ceccarelli è il candidato sindaco per il Comune di Arezzo della coalizione di centro sinistra. Leggi anche: Arezzo, elezioni comunali: Marcello Comanducci candidato sindaco del centrodestra Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Elezioni, confronto tra i candidati sindaco sui temi dell’alluvione; Rimossi i manifesti No moschea dagli autobus. La Lega: Andremo in tribunale; EleMe2026, cosa sta succedendo con le firme per le 15 liste di Sud chiama Nord; Comunali, La Strada presenta la lista dei candidati e illustra i punti del programma per la Cura della Città. Caso-firme, primi problemi a Giardini Naxos: c’è un espostoEsposto del gruppo Risveglio civico, che appoggia i consiglieri comunali, Daniele Saglimbeni e Melina Stracuzzi, della lista di Agatino Bosco, contro la farraginosa presentazione delle liste civetta a ... messinaoggi.it Mps, «irrilevanti» per Consob le obiezioni all’esposto contro la lista Lovaglio: il ceo resta in corsa contro quella del cda«Irrilevanti ai fini della validità delle tre liste per il Cda di Mps»: così fonti della Consob qualificano le obiezioni sollevate nell’esposto di Mps presentato giovedì 26 alla stessa Consob, alla ... milanofinanza.it Calcio Serie D, esposto della Reggina contro il Messina: “Il campionato è falsato” https://www.giornaledicalabria.it/calcio-serie-d-esposto-della-reggina-contro-il-messina-il-campionato-e-falsato/ Reggina 1914 - facebook.com facebook L'avvocato Michele Croce, tifoso del Verona, a Pressing: "Ero allo stadio con mio figlio a vedere Inter-Verona. Ho fatto io una denuncia-querela e l'ho presentata telematicamente presso la Procura di Milano. Nel mio esposto ho denunciato nello specifico Di Vu x.com