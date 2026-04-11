Candidato sindaco inaugurata la nuova sede elettorale negli spazi dell' ex cinema

Nella giornata di oggi, si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede elettorale di un candidato sindaco, all’interno degli ambienti dell’ex Cinema Teatro Orfeo, situato in piazza Giuseppe Garibaldi. L’evento ha visto una buona partecipazione di cittadini, che hanno preso parte alle celebrazioni e alle attività organizzate per l’occasione. La cerimonia ha segnato l’apertura ufficiale del punto di riferimento per la campagna elettorale.