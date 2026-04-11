Candidato sindaco inaugurata la nuova sede elettorale negli spazi dell' ex cinema
Nella giornata di oggi, si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede elettorale di un candidato sindaco, all’interno degli ambienti dell’ex Cinema Teatro Orfeo, situato in piazza Giuseppe Garibaldi. L’evento ha visto una buona partecipazione di cittadini, che hanno preso parte alle celebrazioni e alle attività organizzate per l’occasione. La cerimonia ha segnato l’apertura ufficiale del punto di riferimento per la campagna elettorale.
Si è svolta con una buona partecipazione di cittadini l’inaugurazione della sede elettorale di Michele Marchetti, candidato sindaco, negli spazi dell’ex Cinema Teatro Orfeo di piazza Giuseppe Garibaldi. Un luogo simbolico per la comunità matildea, che per decenni ha rappresentato un punto di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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