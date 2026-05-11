Intimidazioni al sindaco di Calamonaci il presidente del Libero Consorzio | Vicinanza personale e professionale

Il sindaco di Calamonaci ha ricevuto un nuovo atto intimidatorio da parte di persone sconosciute. Il presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento e sindaco di Aragona ha espresso pubblicamente solidarietà e vicinanza al collega di Calamonaci. La comunicazione è arrivata attraverso dichiarazioni ufficiali, in cui si sottolinea il legame personale e professionale tra i due amministratori. Nessun dettaglio è stato fornito sui responsabili o sui contenuti specifici delle intimidazioni.

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