Intimidazioni al sindaco di Calamonaci il presidente del Libero Consorzio | Vicinanza personale e professionale
Il sindaco di Calamonaci ha ricevuto un nuovo atto intimidatorio da parte di persone sconosciute. Il presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento e sindaco di Aragona ha espresso pubblicamente solidarietà e vicinanza al collega di Calamonaci. La comunicazione è arrivata attraverso dichiarazioni ufficiali, in cui si sottolinea il legame personale e professionale tra i due amministratori. Nessun dettaglio è stato fornito sui responsabili o sui contenuti specifici delle intimidazioni.
Il presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento e sindaco del Comune di Aragona Giuseppe Pendolino, ha rivolto un messaggio di solidarietà e vicinanza al sindaco di Calamonaci Pellegrino Spinelli, destinatario di un ennesimo gesto di intimidazione ad opera di ignoti. “Dispiace apprendere.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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