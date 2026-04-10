Vincenzo Galluzzo al Libero consorzio omaggio per l’attore protagonista del Vangelo di Giuda

Si è tenuto presso l’aula “Luigi Giglia” del Libero consorzio comunale di Agrigento un evento dedicato all’attore protagonista del film “Il Vangelo di Giuda”. L’incontro ha visto la partecipazione di Vincenzo Galluzzo, originario di Aragon, che ha interpretato il personaggio di Gesù nel film diretto da Giulio Base. Durante l’appuntamento sono stati discussi aspetti relativi alla produzione cinematografica e al ruolo ricoperto dall’attore.

Si è svolto nell’aula “Luigi Giglia” del Libero consorzio comunale di Agrigento l’incontro con Vincenzo Galluzzo, aragonese d’origine e interprete di Gesù nel film “Il Vangelo di Giuda” di Giulio Base.L’attore, accompagnato dalla fidanzata e da alcuni amici, ha incontrato il presidente Giuseppe. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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L’attore aragonese Vincenzo Galluzzo ricevuto al Libero Consorzio di AgrigentoSi e’ svolto nell’aula Luigi Giglia del Libero Consorzio Comunale di Agrigento l’incontro con Vincenzo Galluzzo – aragonese d’origine e volto straordinario nel film Il Vangelo di Giuda di Giul ... grandangoloagrigento.it

Vincenzo Galluzzo: Interpretare Gesù è stata una prova estrema. Il mio sogno? L’OscarDal cuore della Sicilia al grande schermo Il successo de Il Vangelo di Giuda, diretto da Giulio Base, sta consacrando Vincenzo Galluzzo come uno dei volti più sorprendenti del momento. Siciliano, part ... scrivolibero.it

DEL VENTIDUEESIMO 1°: Livio Ambrassa vince 1 buono per una pizza da PiriPizza 2°: Anna Santo vince 1 sconto del 50% su un kg di paste offerto da Nouvelle Epoque 3°: Vincenzo Galluzzo vince 1 buo - facebook.com facebook