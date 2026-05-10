A Calamonaci, in provincia di Agrigento, è stato trovato un manifesto funebre falso affisso nel piazzale del cimitero. Il volantino, in formato A3, includeva la foto del sindaco del paese. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle eventuali motivazioni o sui responsabili. La vicenda resta sotto osservazione da parte delle autorità locali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento nel piazzale del cimitero. Un episodio inquietante si è verificato a Calamonaci, in provincia di Agrigento, dove è stato rinvenuto un manifesto funebre falso stampato in formato A3. Il documento riportava la foto del sindaco Pellegrino Spinelli e un annuncio di decesso mai avvenuto. A scoprire il cartello, lasciato nel piazzale del cimitero comunale, è stato un operatore ecologico. Le indagini dei carabinieri. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili dell’atto intimidatorio. Un nuovo episodio di minacce. Per il sindaco...🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Intimidazione al sindaco di Calamonaci: affisso un manifesto funebre con la sua foto

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