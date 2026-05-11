L’attaccante Lipari ha commentato la partita, affermando che la sconfitta arrivata all’ultimo minuto è stata difficile da digerire, ma che bisogna accettare il risultato. Dentro lo spogliatoio, i giocatori provano sentimenti contrastanti: da un lato l’amarezza per aver perso, dall’altro la soddisfazione di aver concluso la stagione con dignità dopo un percorso notevole. La squadra ha mostrato determinazione fino alla fine.

Sentimenti contrastanti, nello spogliatoio bianconero: da una parte l’amarezza per la sconfitta, dall’altra la soddisfazione di aver chiuso a testa alta la stagione, dopo una cavalcata incredibile. "Dobbiamo accettare il verdetto del campo – afferma Mirco Lipari (nella foto) –: il calcio è anche questo. Il gol preso al 90’ ci ha tagliato le gambe, ha spostato l’inerzia della gara dalla parte del Prato che a quel punto è venuto davvero fuori. Loro sono una squadra molto fisica, forte, ma nei 90 minuti, i derby li pareggiate tutte e tre". "Ci tengo a ringraziare i miei compagni, lo staff, tutti – aggiunge l’attaccante –. A fine gennaio eravamo vicini ai play out e oggi usciamo dai play off, contro una grande avversaria, per un gol preso a partita praticamente conclusa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Interviste: parla l’attaccante Lipari. "E’ dura, ma dobbiamo accettare il verdetto del campo. Il gol incassato al novantesimo ci ha tagliato le gambe»

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