Mantova-Avellino Modesto | Occasione sprecata il gol ci ha tagliato le gambe
Al termine della partita tra Mantova e Avellino, l’allenatore del Mantova ha commentato la sconfitta, sottolineando come il primo tempo abbia visto diverse occasioni non sfruttate dalla squadra. Ha aggiunto che il gol subito ha avuto un forte impatto sulla reazione dei suoi, contribuendo a determinare il risultato finale. La partita si è conclusa con il Mantova che ha mostrato segnali di difficoltà dopo il gol avversario.
MANTOVA – Al termine della gara contro l’Avellino, il tecnico del Mantova, Modesto, esprime rammarico per una sconfitta maturata dopo un primo tempo ricco di occasioni non sfruttate e condizionata dalla reazione della squadra al gol subito.La lettura dell’allenatore parte dall’analisi della prima.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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