Lecce Di Francesco commenta la sconfitta col Como | Il terzo gol ci ha tagliato le gambe! Grande ingenuità nostra avere un 5 contro 3 in area è assurdo

Dopo la partita contro il Como, l’allenatore del Lecce ha commentato la sconfitta parlando di un episodio chiave, ovvero il terzo gol che ha compromesso il risultato. Ha sottolineato un’ingenuità della sua squadra, evidenziando come avere un 5 contro 3 in area avversaria sia stato un errore grave. La partita si è disputata durante la 27ª giornata di Serie A 202526 e la sua analisi è stata trasmessa su DAZN.

