Intervento sulla Gora del Molino

Nella giornata di oggi, i lavori di manutenzione sul corso d'acqua hanno portato al ripristino della sezione idraulica e alla rimozione dei sedimenti accumulatisi nel corso del tempo. L’intervento è stato eseguito dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord in un’area del territorio comunale. L’operazione si inserisce in un programma di interventi programmati per garantire la corretta funzionalità del sistema idrico locale.

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ALTOPASCIO Ripristinata la sezione idraulica e rimossi i sedimenti. Importante operazione di manutenzione da parte del Consorzio di Bonifica Toscana Nord nel territorio di Altopascio. Un intervento mirato è stato eseguito sul rio Gora del Molino, nel tratto a monte di via Marconi ad Altopascio, a seguito di una segnalazione del Comune del Tau. Le verifiche tecniche da parte degli esperti del Consorzio, hanno evidenziato la presenza di materiale di sovralluvionamento, sedimenti e detriti trascinati dalle recenti piogge che ostacolavano il regolare scorrimento dell’acqua, e due scoscendimenti (erosioni e cedimenti puntuali) che interessavano la sponda in sinistra idraulica, con potenziali ripercussioni sulla funzionalità del canale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intervento sulla Gora del Molino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Coppa del Mondo sci alpino Kranjska Gora 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom sulla Podkoren!Le emozioni non mancheranno certamente in uno degli ultimi fine settimana di una stagione lunga e impegnativa. Buche come crateri e asfalto divelto, urge intervento sulla Accadia-Deliceto: "Urge un intervento"Il manto stradale si presenta estremamente deteriorato, disseminato di buche, con estese fessurazioni, priva di una segnaletica adeguata. Argomenti più discussi: Intervento sulla Gora del Molino; Sempre più facile la sosta. Ecco i nuovi parcometri; Silvia Fanucchi morta sulle sue amate montagne: tutta la città si stringe nel dolore per la perdita.