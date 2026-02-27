Buche come crateri e asfalto divelto urge intervento sulla Accadia-Deliceto | Urge un intervento

L’amministrazione comunale di Accadia, insieme ai comuni di Deliceto, Panni e Monteleone di Puglia, ha chiesto ufficialmente alla Provincia di Foggia un intervento immediato sulla strada provinciale 136, nota come Accadia-Deliceto. La richiesta è accompagnata da una relazione fotografica che mostra buche profonde e asfalto divelto lungo il tratto, evidenziando le condizioni critiche della viabilità.

Il manto stradale si presenta estremamente deteriorato, disseminato di buche, con estese fessurazioni, priva di una segnaletica adeguata. La vegetazione e gli alberi prossimi al cedimento costringono i mezzi pesanti a invadere la corsia opposta, creando gravi pericoli. “Abbiamo inoltre ribadito che questa è un'arteria di importanza primaria e non una viabilità secondaria, cruciale per i mezzi di soccorso, essendo l'unica strada utilizzabile dal servizio 118 di Accadia e Anzano di Puglia per raggiungere Deliceto, e per i mezzi dei Vigili del Fuoco in caso di emergenze nei paesi a monte. Garantisce il transito del trasporto pubblico locale e l'accesso di numerosi cittadini al poliambulatorio Asl di Accadia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

