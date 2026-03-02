Coppa del Mondo sci alpino Kranjska Gora 2026 | programma orari tv streaming Gigante e slalom sulla Podkoren!

La Coppa del Mondo di sci alpino si svolgerà a Kranjska Gora nel 2026, con gare di gigante e slalom sulla pista Podkoren. Il programma include diverse sessioni, trasmesse in diretta televisiva e in streaming. La competizione rappresenta uno degli ultimi eventi della stagione, che si concluderà con un fine settimana ricco di adrenalina e sfide tecniche.

Le emozioni non mancheranno certamente in uno degli ultimi fine settimana di una stagione lunga e impegnativa. La Coppa del Mondo di sci alpino, con il settore maschile, si sposta in Slovenia, sulla storica Podkoren di Kranjska Gora per il ritorno in auge delle discipline tecniche. Sono in programma lo slalom gigante di sabato 7 marzo e lo slalom speciale di domenica 8 marzo. In entrambe le giornate la prima manche scatterà alle 09:30 e la seconda alle 12:30. La situazione tra i pali larghi del gigante sembra abbastanza definita. L'inarrestabile Marco Odermatt, prontamente tornato al successo nella prima gara post Milano-Cortina, guida la classifica con 450 punti e 103 lunghezze di vantaggio sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, reduce dal titolo olimpico vinto sulla Stelvio.