Lavori sulla rete idrica | rubinetti a secco in tre Comuni per 8 ore

I Comuni interessati sono Oria, Ceglie Messapica e San Michele Salentino. Gli interventi saranno operati il 2 e il 3 marzo dalle 8 alle 16 BRINDISI – Nuovi interventi di ammodernamento della rete idrica interesseranno la provincia di Brindisi nei primi giorni di marzo. Acquedotto Pugliese (Aqp) ha infatti programmato l'installazione di nuove opere idriche per migliorare il servizio offerto ai cittadini nei comuni di Oria, Ceglie Messapica e San Michele Salentino. Il piano degli interventi comporterà alcune interruzioni temporanee dell'erogazione dell'acqua. Oria: il primo intervento è fissato per lunedì 2 marzo 2026. I lavori dureranno 8 ore, dalle 8 alle 16. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Lavori di manutenzione alla rete idrica: rubinetti a secco per due oreSuccessivamente all’intervento, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua Hera informa che...

Nuova rete idrica. Maxi lavori. Rubinetti a seccoBIENTINA Nuove condotte, maggiore affidabilità e minore spreco d’acqua: sono questi gli obiettivi dei lavori di rinnovamento dell’acquedotto in corso...

Temi più discussi: Modifiche alla viabilità in Via XX Settembre, nel tratto compreso tra Via Dante Alighieri e Via Cola per lavori di scavo sulla rete idrica; Formigine, da mercoledì lavori sulla rete idrica in via Prampolini; Lavori sulla rete idrica, interruzione dell'acqua potabile a Preganziol; San Gimignano, sospensione dell’acqua il 26 febbraio: lavori sulla rete idrica.

Lavori sulla rete idrica a San Gimignano il 26 febbraioSAN GIMIGNANO. Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di San Gimignano, giovedì 26 febbraio, dalle ore 8 alle 13, si renderà ... ilcittadinoonline.it

Meteo avverso, rinviati i lavori di Acque a BassaCon riferimento ai lavori sulla rete idrica a Bassa nel comune di Cerreto Guidi, inizialmente programmati per oggi, giovedì 19 febbraio, Acque comunica ... gonews.it

Lavori sulla rete idricadi #Firenze con possibili effetti sulla viabilità publiacqua.it/lavori-sulla-r… #acqua #acquedotto #LavoriPubblici x.com

LAVORI ALLA RETE FOGNARIA, CAMBIA LA VIABILITÀ IN FONDAMENTA LUSENZO NORD Per circa quattro settimane modifiche alla circolazione in zona Lusenzo Nord per un intervento sulla rete fognaria. Accesso chiuso all’altezza di piazza Traghetto fino - facebook.com facebook