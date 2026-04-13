Rubinetti a secco per 275mila cittadini iniziati i lavori sulla rete idrica

Lunedì 13 aprile, alle prime ore del mattino, è stata interrotta l’erogazione dell’acqua per circa 275 mila cittadini. L’intervento sulla rete idrica riguarda l’acquedotto Giardino, con lavori condotti da operai e tecnici dell’azienda che gestisce il servizio. L’intervento è stato avviato con l’obiettivo di effettuare un maxi intervento, suddiviso in diversi cantieri lungo l’acquedotto. La sospensione dell’acqua si è resa necessaria per consentire i lavori di manutenzione.

Come annunciato intorno alle ore 6 di lunedì 13 aprile è stata sospesa l'erogazione idrica e operai e tecnici dell'Aca sono entrati in azione per il maxi intervento, suddiviso in vari cantieri, sull'acquedotto Giardino.Fino a domani resteranno senza acqua 19 comuni, con in testa i capoluoghi di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Lavori sulla rete idrica: rubinetti a secco in tre Comuni per 8 ore Nuova rete idrica. Maxi lavori. Rubinetti a seccoBIENTINA Nuove condotte, maggiore affidabilità e minore spreco d’acqua: sono questi gli obiettivi dei lavori di rinnovamento dell’acquedotto in corso...