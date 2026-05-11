Internazionali Sinner domina il match con Popyrin | arrivano gli ottavi di finale

Da cdn.ilfaroonline.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, nel torneo degli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner ha battuto l’australiano Alexei Popyrin sul Campo Centrale, qualificandosi per gli ottavi di finale. La partita si è conclusa con una vittoria netta del tennista italiano, che ha dominato il match dall’inizio alla fine. La vittoria permette a Sinner di proseguire la sua corsa nel torneo, dove affronterà il prossimo avversario.

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Roma, 11 maggio 2026 – Uno splendido Jannik Sinner vince con l’australiano Alexei Popyrin, sul Campo Centrale e vola agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. E’ sempre più festa per il tennista italiano, numero uno al mondo, al Foro Italico, dove gli appassionati di tennis e suoi tifosi lo acclamano e accompagnano di partita in partita. Il risultato finale è stato quello di 6-2, 6-0. Fa la trentesima vittoria consecutiva a un Masters 1000 e supera Roger Federer (29) e raggiunge Novak Djokovic, anch’esso con 30 partite conquistate nel circuito. Nella prossima partita ci sarà l’outsider Andrea Pellegrino e si delinea un derby italiano.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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