Internazionali di Roma Sinner domina Popyrin | adesso il derby con Pellegrino

Durante gli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria netta contro Popyrin, confermando la sua supremazia sul campo. Ora si prepara per affrontare il derby con Pellegrino, in una sfida che si presenta come un altro passo importante nel torneo. La partita tra Sinner e Popyrin si è conclusa con un punteggio favorevole all’italiano, che ha mostrato grande controllo e determinazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Jannik Sinner continua a riscrivere la storia del tennis moderno con una naturalezza disarmante, trasformando ogni match in una lezione di efficienza e potenza. Nel cuore del Foro Italico, il numero uno del mondo ha travolto l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio netto di 6-2 6-0, confermando uno stato di forma che sembra non conoscere ostacoli. Questa vittoria non è solo un passaggio del turno, ma rappresenta la tredicesima gioia consecutiva sulla terra battuta per il campione altoatesino, che ora mette nel mirino il prestigioso record di successi nei Masters 1000 appartenente a Novak Djokovic. La partita, durata poco più di un’ora, ha mostrato un abisso tecnico e mentale tra i due contendenti, lasciando al pubblico romano la sensazione di assistere a un dominio assoluto e consapevole.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Internazionali di Roma, Sinner domina Popyrin: adesso il derby con Pellegrino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Internazionali, Sinner è ingiocabile: Popyrin annichilito in due set, agli ottavi derby con Pellegrino Internazionali d’Italia 2026: Sinner demolisce Popyrin ed eguaglia Djokovic. Agli ottavi derby azzurro con l’outsider PellegrinoIl numero uno al mondo vince 6-2 6-0 in un’ora e cinque minuti e inanella la trentesima vittoria consecutiva nei Masters 1000. Argomenti più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone a Roma: le partite e i possibili avversari agli Internazionali d'Italia 2026 · Tennis ATP; Internazionali: Berrettini sulla strada di Sinner, Musetti dalla parte di Djokovic | Il tabellone di Roma; Internazionali di Roma, sorteggiato il tabellone. Contro chi debutterà Sinner; Sinner e gli Internazionali, Jannik risolve il 'rebus Roma': l'annuncio. Comincia la seconda settimana degli Internazionali di Roma. Quiet Please continuerà a raccontarveli insieme a @decathlonitalia : Jannik Sinner perderà un set? Prizmic o Jodar? Iga Swiatek vincerà il suo primo torneo nel 2026? x.com Jannik Sinner inizierà a giocare sabato a Roma reddit Internazionali di tennis Roma, Sinner batte Popyrin ed è agli ottaviProsegue la corsa al sesto Masters 1000 consecutivo di Jannik Sinner: al terzo turno degli Internazionali BNL d'Italia, a Roma, il tennista azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin, numero 60 del ... tg24.sky.it