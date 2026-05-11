Nel torneo degli Internazionali di Roma 2026, il tennista italiano ha ottenuto una vittoria schiacciante contro Popyrin, conquistando il suo 30° punto e un riconoscimento di eccellenza. Ora si prepara ad affrontare l’ottavo di finale contro Pellegrino, in un match che rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso competitivo. La competizione prosegue nel cuore del Foro Italico, con l’atleta azzurro che mantiene un ritmo costante e deciso.

E via con la seconda sinfonia nel cuore del Foro. La corsa verso la gloria sotto il cielo di Roma procede senza alcuna minima sbavatura o incertezza. Davanti a mamma Siglinde e papà Hanspeter, che lo stanno accompagnando in quella che finora per il proprio figlio assomiglia ad una ‘vacanza romana’ per come annichilisce gli avversari, Jannik Sinner accede agli ottavi degli Internazionali con estrema facilità, sicurezza e scioltezza. Battuto Sebastian Ofner all’esordio, il numero uno al mondo si è sbarazzato dell’australiano Alexei Popryn, numero 60 del seeding, in due set con il punteggio di 6-2 6-1 in poco più di un’ora e 6?. E ora si godrà un derby tutto azzurro inedito contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni a sorpresa ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe conquistandosi il palcoscenico del Centrale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Sinner 30 e lode: domina Popyrin e ora l’ottavo tutto azzurro contro Pellegrino

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