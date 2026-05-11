Internazionali d’Italia 2026 | Pellegrino show batte Tiafoe e vola agli ottavi Bellucci si ferma al terzo turno

Da sportface.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo degli Internazionali d’Italia 2026, il tennista pugliese ha vinto un match importante contro il numero 20 del seeding, partendo dalle qualificazioni e superando l’avversario in 1 ora e 55 minuti. Con questa vittoria, ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale, mentre un altro giocatore ha interrotto la corsa al terzo turno. La competizione prosegue con diversi incontri in programma.

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Il tennista pugliese, partito dalle qualificazioni, elimina la testa di serie numero 20 in un’ora e 55 minuti. Agli ottavi lo aspetta il vincente di Sinner-Popyrin. Cede invece Bellucci, battuto da Landaluce in due set. Al Foro Italico giornata di emozioni azzurre con esiti opposti: Andrea Pellegrino regala una delle sorprese del torneo, mentre Mattia Bellucci saluta gli Internazionali d’Italia 2026 al terzo turno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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