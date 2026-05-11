Internazionali d’Italia 2026 | Pellegrino show batte Tiafoe e vola agli ottavi Bellucci si ferma al terzo turno

Al torneo degli Internazionali d’Italia 2026, il tennista pugliese ha vinto un match importante contro il numero 20 del seeding, partendo dalle qualificazioni e superando l’avversario in 1 ora e 55 minuti. Con questa vittoria, ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale, mentre un altro giocatore ha interrotto la corsa al terzo turno. La competizione prosegue con diversi incontri in programma.

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