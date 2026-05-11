Internazionali d’Italia 2026 | Pellegrino show batte Tiafoe e vola agli ottavi Bellucci si ferma al terzo turno
Al torneo degli Internazionali d’Italia 2026, il tennista pugliese ha vinto un match importante contro il numero 20 del seeding, partendo dalle qualificazioni e superando l’avversario in 1 ora e 55 minuti. Con questa vittoria, ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale, mentre un altro giocatore ha interrotto la corsa al terzo turno. La competizione prosegue con diversi incontri in programma.
Il tennista pugliese, partito dalle qualificazioni, elimina la testa di serie numero 20 in un’ora e 55 minuti. Agli ottavi lo aspetta il vincente di Sinner-Popyrin. Cede invece Bellucci, battuto da Landaluce in due set. Al Foro Italico giornata di emozioni azzurre con esiti opposti: Andrea Pellegrino regala una delle sorprese del torneo, mentre Mattia Bellucci saluta gli Internazionali d’Italia 2026 al terzo turno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it
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