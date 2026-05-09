Sabato 9 maggio si svolgerà una giornata importante degli Internazionali, con diversi italiani che scenderanno in campo. Tra questi, il nome più atteso è quello di un giovane tennista che ha già raggiunto risultati rilevanti in questa stagione. La programmazione prevede incontri trasmessi in diretta televisiva, con orari che saranno comunicati nei dettagli. La giornata promette appuntamenti di rilievo per gli appassionati di tennis italiani.

É arrivato il giorno tanto atteso: Jannik Sinner farà il suo farà il suo esordio agliInternazionali 2026 Roma. Il numero uno del mondo, reduce dalle vittorie di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid (che insieme a Parigi-Bercy fanno cinque Masters 1000 consecutivi),inizierà il suo cammino aprendo la sessione serale del campo Centrale, quindi non prima delle 19:00, contro il 29enne austriaco Sebastian Ofnern.82 del mondo, che nel primo turno ha superato lo statunitense Michelsen con un doppio 6-3. Sinner, che insegue il primo titolo in carriera al Foro Italico. I riflettori sono inevitabilmente tutti puntati su Sinner, ma il programma...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Internazionali, Sinner e altri 4 italiani in campo sabato 9 maggio: dove vederli in tv e a che ora

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