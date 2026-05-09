Oggi si svolge l’esordio di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma 2026, con il tennista italiano che scenderà in campo alle 19 sul campo Centrale. Il giocatore, attualmente numero 1 al mondo, affronterà l’austriaco Sebastian Ofner, classificato al 82° posto nell’Atp. Sullo stesso campo si aprono le sfide degli altri italiani in gara in questa giornata.

Jannik Sinner fa il suo esordio oggi, sabato 9 maggio, agli Internazionali di Roma 2026. Il numero 1 al mondo alle 19 sul campo Centrale affronta l’austriaco Sebastian Ofner, numero 82 della classifica Atp. Tra i due sarà la prima sfida nel circuito maggiore, ma l’azzurro ha già vinto in due set la partita al Challenger di Ortisei del 2019. Ofner all’esordio ha battuto in due set, con un doppio 6-3, lo statunitense Alex Michelsen, 42° nel ranking mondiale. Anche oggi giornata intensa per quanto riguarda gli altri giocatori italiani. Tocca a Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Mattia Bellucci al maschile, ma anche Jasmine Paolini in campo per il suo match di terzo turno.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026: oggi l’esordio di Jannik Sinner, orario e dove vedere il numero 1 al mondo e gli altri italiani in campo

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