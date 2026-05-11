Internazionali non solo Sinner | italiani da record a Roma

Gli Internazionali d'Italia 2026 si stanno distinguendo non solo per le vittorie di Jannik Sinner, ma anche per la presenza di numerosi tennisti italiani. La competizione sta attirando un grande pubblico e suscitando interesse tra gli appassionati di tutto il paese. Le partite si stanno svolgendo sui campi di Roma, con molti giocatori italiani che si sono qualificati e stanno ottenendo risultati significativi nel torneo.

(Adnkronos) – Gli Internazionali d'Italia 2026 sono sempre più colorati d'azzurro, e non solo per i trionfi di Jannik Sinner. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista altoatesino ha battuto Alexei Popyrin al terzo turno del Masters 1000 di Roma, portando il tennis italiano a eguagliare un record storico nel tabellone maschile. Nella giornata che ha visto eliminati Mattia Bellucci e Flavio Cobolli, l'Italia ha potuto festeggiare infatti ben quattro tennisti azzurri che hanno raggiunto gli ottavi di finale. Oltre a Jannik Sinner, è volato ha passato il terzo turno anche Andrea Pellegrino, che, dopo essere partito dalle qualificazioni, ha battuto Frances Tiafoe e ora incontrerà proprio il numero 1 del mondo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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SINNER INFUOCA ROMA! VIP SCATENATI E RECORD DA URLO

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