Gli Internazionali d’Italia si concludono senza risultati di rilievo per gli atleti italiani, con Flavio Cobolli che viene eliminato ai sedicesimi di finale. Cobolli ha dichiarato di sentire una certa pressione nel giocare a Roma, anche a causa delle sue origini romane. La manifestazione prosegue senza atleti italiani tra i protagonisti principali, lasciando spazio ad altri giocatori per avanzare nel torneo.

Si ferma ai sedicesimi di finale la corsa di Flavio Cobolli agli Internazionali d’Italia. Il tennista romano è stato battuto sul Campo Centrale del Foro Italico dall’argentino Thiago Agustin Tirante, numero 69 del seeding, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 15 minuti. Sfuma così la possibilità di superare il record di presenze di tennisti italiani agli ottavi degli Internazionali. Con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Andrea Pellegrino restano quattro gli azzurri che puntano ad un posto nei quarti, come avvenne nel 1979 (Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Gianni Ocleppo) e nel 2020 (Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Stefano Travaglia).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Internazionali, niente record per gli italiani a Roma: Cobolli out ai sedicesimi. “Mi rode, per noi romani è difficile giocare qua”

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