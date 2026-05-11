Internazionali Cobolli eliminato e deluso | Mi rode il c**o

Durante gli Internazionali d'Italia 2026, il tennista italiano è stato eliminato al primo turno dall’avversario argentino. La partita si è conclusa in due set, lasciando visibile la delusione del giocatore azzurro, che ha manifestato chiaramente tutta la sua frustrazione al termine dell’incontro. La sconfitta ha suscitato reazioni di delusione e rabbia, evidenziando il suo disappunto per l’esito della gara.

(Adnkronos) – Flavio Cobolli arrabbiato e deluso agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro è stato eliminato dall'argentino Thiago Agustin Tirante in due set, lasciando trasparire tutta la sua frustrazione al termine della partita. "Mi rode il c**o", ha detto Cobolli senza giri di parole nella zona mista del Centrale, "sono dispiaciuto, vengo da settimane molto positive eppure è sempre molto difficile giocare su questo campo. È molto difficile giocare contro tutti nel tabellone ma non mi aspettavo di giocare così male". "Ne devo prendere atto, ancora manca tanto per togliermi da situazioni difficili anche quando mi ci butto dentro da solo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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