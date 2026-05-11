Internazionali magia per Sinner | batte Popyrin e va agli ottavi
Jannik Sinner ha vinto il suo match agli Internazionali d’Italia superando in due set l’avversario. Con il punteggio di 6-2 e 6-0, il giocatore si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo. La partita si è svolta su campi in terra battuta e ha visto Sinner dominare dall’inizio alla fine. Ora si prepara per il prossimo incontro nel prestigioso evento romano.
Jannik Sinner supera Alexei Popyrin in due set, 6-2 6-0 e si qualifica agli ottavi degli Internazionali d’Italia. Il prossimo avversario sarà l’italiano Andrea Pellegrino. Il numero 1 del mondo ora raggiunge Novak Djokovic come giocatore ad aver vinto le prime 25 partite ATP Masters 1000 della stagione. Il serbo raggiunse questo traguardo nel 2011 (31) e nel 2015 (25). Per Sinner si tratta della sua 30esima vittoria consecutiva a livello ATP Masters 1000, eguagliando la seconda striscia vincente più lunga nella storia della serie. «Più italiani vano avanti meglio è». «Sono molto contento perché le condizioni erano difficili a causa del vento. Sono partito bene anche perché Popyrin aveva messo poche prime in campo», ha commentato il campione dopo la vittoria nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026.🔗 Leggi su Open.online
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