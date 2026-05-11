Internazionali magia per Sinner | batte Popyrin e va agli ottavi

Jannik Sinner ha vinto il suo match agli Internazionali d’Italia superando in due set l’avversario. Con il punteggio di 6-2 e 6-0, il giocatore si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo. La partita si è svolta su campi in terra battuta e ha visto Sinner dominare dall’inizio alla fine. Ora si prepara per il prossimo incontro nel prestigioso evento romano.

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Jannik Sinner supera Alexei Popyrin in due set, 6-2 6-0 e si qualifica agli ottavi degli Internazionali d’Italia. Il prossimo avversario sarà l’italiano Andrea Pellegrino. Il numero 1 del mondo ora raggiunge Novak Djokovic come giocatore ad aver vinto le prime 25 partite ATP Masters 1000 della stagione. Il serbo raggiunse questo traguardo nel 2011 (31) e nel 2015 (25). Per Sinner si tratta della sua 30esima vittoria consecutiva a livello ATP Masters 1000, eguagliando la seconda striscia vincente più lunga nella storia della serie. «Più italiani vano avanti meglio è». «Sono molto contento perché le condizioni erano difficili a causa del vento. Sono partito bene anche perché Popyrin aveva messo poche prime in campo», ha commentato il campione dopo la vittoria nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026.🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Internazionali, Sinner è ingiocabile: Popyrin annichilito in due set, agli ottavi derby con Pellegrino Leggi anche: Internazionali, impresa Pellegrino: batte Tiafoe e può sfidare Sinner agli ottavi Argomenti più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone a Roma: le partite e i possibili avversari agli Internazionali d'Italia 2026 · Tennis ATP; Internazionali BNL d'Italia 2026: il tabellone del singolare maschile; Al Foro una domenica italiana: la festa azzurra chiama Sinner; Jannik Sinner - Sebastian Ofner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP. Internazionali di tennis Roma, Sinner batte Popyrin ed è agli ottaviProsegue la corsa al sesto Masters 1000 consecutivo di Jannik Sinner: al terzo turno degli Internazionali BNL d'Italia, a Roma, il tennista azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin, numero 60 del ... tg24.sky.it