Lunedì sono iniziate le prequalificazioni degli Internazionali d’Italia a Roma, un torneo che quest’anno sta attirando grande attenzione tra i tifosi italiani. Musetti e Berrettini si sono già allenati e si preparano a competere, mentre gli appassionati seguono con interesse gli sviluppi delle partite. La presenza di giocatori italiani, in particolare Jannik Sinner, alimenta le speranze di vedere un azzurro in finale nel torneo maschile.

Sono cominciati lunedì gli Internazionali d’Italia a Roma con le prequalfiche. Il torneo non è mai stato forse così attesi come quest’anno: tutto sembra girare per il verso giusto pervedere un italiano vincere la finale maschile, con gli occhi puntati naturamente su Jannik Sinner. Con Carlos Alcaraz fuori gioco per un infortunio al polso destro, l’altoastesino sembra imbattibile in questa fase. Il numero 3 al mondo Alexander Zverev è stato sonoramente battuto dall’azzurro nella finale del Masters 1000 di Madrid, subendo la nona sconfitta consecutiva. Al Foro Italico l’entusiasmo dei tifosi è già alto e si godono Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, già in campo ad allenarsi in attesa di Sinner.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali d'Italia, Musetti e Berrettini si scaldano: è già entusiasmo tra i tifosi

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