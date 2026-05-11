Internazionali d’Italia clamoroso Cobolli | fuori al terzo turno contro Tirante

Flavio Cobolli è stato eliminato al terzo turno degli Internazionali d’Italia, uscendo dalla competizione dopo aver perso contro Tirante. La sua avventura al Foro Italico si interrompe prematuramente, lasciando il torneo con una delusione. La partita si è conclusa con la vittoria di Tirante, che ha proseguito nel tabellone principale. La sconfitta rappresenta un momento difficile per il tennista italiano, che aveva iniziato la manifestazione con aspettative di proseguire.

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Delusione importante per Flavio Cobolli che è stato eliminato al terzo turno dagli Internazionali d’Italia: va avanti Tirante Si spegne prematuramente l’avventura casalinga di Flavio Cobolli al Foro Italico. Il numero 12 del mondo, atteso al varco per un storico accesso agli ottavi nel torneo di casa, cade al terzo turno contro un Thiago Agustín Tirante ispiratissimo. L’argentino, con una prestazione di straordinaria solidità, impone la propria legge in due set: 6-3, 6-4 in 78 minuti di gioco. Fin dalle prime battute, Cobolli accusa il peso dell’occasione. Nel secondo game deve fronteggiare tre palle break: sulla terza, un errore di dritto apre la strada al vantaggio ospite.🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SINNER DEBUTTA sul VELLUTO, ora SERVE il MIGLIOR MUSETTI a ROMA Notizie correlate Cobolli a Indian Wells 2026 fuori al terzo turno contro TiafoeSi ferma al terzo turno Flavio Cobolli nel torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells, l’azzurro è riuscito a conquistare soltanto 3 game contro lo... Paolini spreca 3 match-point, fuori al terzo turno degli InternazionaliLa toscana, campionessa in carica, cede in tre set alla belga Mertens ROMA - Jasmine Paolini esce di scena al terzo turno degli Internazionali... Argomenti più discussi: Internazionali d'Italia, infranto un altro record: il dato dei biglietti venduti in un giorno è clamoroso; Internazionali BNL d'Italia, clamorso al Centrale: eliminato Djokovic; Clamoroso a Roma: Sabalenka eliminata da Cirstea; Clamoroso a Roma! Sabalenka eliminata da una super Cirstea, la n° 1 out al 3° turno. #Internazionali d'Italia, infranto un altro record: il dato dei biglietti venduti in un giorno è clamoroso x.com Weekend Actuals for May 4-6, 2001 – 'The Mummy Returns' Opens with the Second Biggest Debut of All Time reddit Cobolli-Tirante diretta Internazionali d'Italia: il romano va ko in due set, addio Roma LIVEFlavio Cobolli è eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026. Il tennista romano, numero 12 del mondo, è stato sconfitto al terzo turno dall'argentino Thiago Agustín Tirante, numero 69 del ranking, c ... corrieredellosport.it