cobolli a indian wells 2026 fuori al terzo turno contro tiafoe

Nel torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, Flavio Cobolli si è fermato al terzo turno dopo aver perso contro Frances Tiafoe. L’azzurro ha conquistato solo tre game, con il punteggio di 6-1, 6-2, in un match durato 68 minuti. Tiafoe, testa di serie numero 21, ha avuto la meglio sul giocatore italiano.

Si ferma al terzo turno Flavio Cobolli nel torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells, l’azzurro è riuscito a conquistare soltanto 3 game contro lo statunitense Frances Tiafoe: 6-1, 6-2 lo score in favore della testa di serie numero 21 che ha chiuso la pratica in appena 68 minuti di gioco. Tiafoe ha fatto 7 ace in 8 turni di battuta. Tiafoe ora attende agli ottavi il tedesco Alexander Zverev che invece ha battuto Brandon Nakashima per 7-6, 5-7, 6-4. Appena otto giorni fa Cobolli aveva invece sconfitto in finale in Messico Tiafoe con il punteggio di 7-6,6-4, conquistando l’Atp di Acapulco. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

