Paolini spreca 3 match-point fuori al terzo turno degli Internazionali
Jasmine Paolini si è fermata al terzo turno degli Internazionali d’Italia, perdendo contro la giocatrice belga in tre set. La toscana, che era la campionessa in carica, ha avuto tre match-point a disposizione ma non è riuscita a chiuderli. La sfida si è conclusa con la vittoria della rivale, lasciando Paolini fuori dalla competizione.
La toscana, campionessa in carica, cede in tre set alla belga Mertens ROMA - Jasmine Paolini esce di scena al terzo turno degli Internazionali d'Italia. Sulla terra rossa del Foro Italico la 30enne toscana, nona testa di serie e campionessa in carica, cede a Elise Mertens per 4-6 7-6(5) 6-3 dopo due ore e 41 minuti di gioco. Una sconfitta con tanti rimpianti per l'azzurra, che nel secondo set ha sprecato tre match point sul 6-5 prima di cedere al tie-break. Con l'eliminazione al terzo turno, inoltre, la Paolini uscirà anche dalla top 10 Wta. - foto Ipa Agency -. glbred 09-Mag-26 16:04 .🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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