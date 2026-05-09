Paolini spreca 3 match-point fuori al terzo turno degli Internazionali

Jasmine Paolini si è fermata al terzo turno degli Internazionali d’Italia, perdendo contro la giocatrice belga in tre set. La toscana, che era la campionessa in carica, ha avuto tre match-point a disposizione ma non è riuscita a chiuderli. La sfida si è conclusa con la vittoria della rivale, lasciando Paolini fuori dalla competizione.

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La toscana, campionessa in carica, cede in tre set alla belga Mertens ROMA - Jasmine Paolini esce di scena al terzo turno degli Internazionali d'Italia. Sulla terra rossa del Foro Italico la 30enne toscana, nona testa di serie e campionessa in carica, cede a Elise Mertens per 4-6 7-6(5) 6-3 dopo due ore e 41 minuti di gioco. Una sconfitta con tanti rimpianti per l'azzurra, che nel secondo set ha sprecato tre match point sul 6-5 prima di cedere al tie-break. Con l'eliminazione al terzo turno, inoltre, la Paolini uscirà anche dalla top 10 Wta. - foto Ipa Agency -. glbred 09-Mag-26 16:04 .🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Paolini spreca 3 match-point, fuori al terzo turno degli Internazionali ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Jasmine Paolini è fuori dagli Internazionali d’Italia. Mertens rimonta, annulla tre match point e va agli ottaviJasmine Paolini finisce al terzo turno il proprio cammino agli Internazionali d’Italia 2026. Paolini eliminata agli Internazionali d'Italia: Mertens rimonta dopo 3 match pointAGI - La regina del Foro Italico ha abdicato: Jasmine Paolini e' stata eliminata al terzo turno degli Internazionali d'Italia dalla belga Elise... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Paolini, buona la prima ma che fatica!; Berrettini: Giusto stare nella tristezza. Il let? Mi sono innervosito. Gli arbitri ormai ...; Internazionali di Roma, Paolini soffre all’esordio ma batte Jeanjean in rimonta: ora c’è Mertens. Paolini saluta Roma e la top 10: Mertens annulla tre match point e passa in rimontaSconfitta amarissima per la giocatrice toscana: tre match point sprecati malamente e resa contro la belga al terzo set Gli Internazionali d’Italia sono amarissimi per Jasmine Paolini. Dopo la vittoria ... tennisitaliano.it Internazionali d’Italia, delusione Paolini. Fuori al terzo turno: Mertens rimonta dopo tre match pointJasmine Paolini saluta gli Internazionali d’Italia al terzo turno. La campionessa in carica del Foro Italico è stata eliminata dalla belga Elise Mertens, che si è imposta in rimonta con il punteggio ... affaritaliani.it