Internazionali d’Italia 2026 | Bellucci si ferma al terzo turno Landaluce vince 6-4 6-3 e vola agli ottavi

Al torneo degli Internazionali d’Italia 2026, il tennista di Busto Arsizio si è fermato al terzo turno dopo aver perso contro uno spagnolo in un match durato un’ora e 47 minuti. L’avversario, reduce dai quarti di finale a Miami, ha conquistato la vittoria con i punteggi di 6-4 e 6-3. Prima di questa sconfitta, il tennista aveva eliminato due avversari, Burruchaga ed Etcheverry.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il tennista di Busto Arsizio cede allo spagnolo, reduce dai quarti di Miami, in un’ora e 47 minuti. Per Bellucci finisce il cammino al Foro Italico dopo le vittorie su Burruchaga ed Etcheverry. Gli Internazionali d’Italia 2026 perdono un altro italiano. Mattia Bellucci si ferma al terzo turno del torneo romano: il tennista di Busto Arsizio, numero 80 del ranking ATP, non riesce a superare lo scoglio Martin Landaluce e saluta il Foro Italico con il punteggio di 6-4 6-3, maturato in un’ora e 47 minuti di gioco. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sinner-Ofner agli Internazionali d’Italia, la diretta: Jannik vola al terzo turnoGrande attesa al Foro Italico per l’esordio di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia 2026. ATP Roma 2026, Mattia Bellucci rimonta Etcheverry e sfiderà Landaluce al terzo turno!Mattia Bellucci centra l’accesso al terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma: l’azzurro, numero 80 del mondo, nel secondo turno elimina l’argentino... Argomenti più discussi: Tennis oggi · Roma 2026: Risultati di tutte le partite in diretta degli Internazionali d'Italia; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno; Internazionali BNL d'Italia 2026: il tabellone del singolare maschile; Dove vedere Internazionali d'Italia 2026 in chiaro (e gratis)? Ecco la programmazione tv dei match. Lunedì da non perdere al Foro Italico! ?? Agli Internazionali d’Italia 2026 scendono in campo quattro azzurri. Spettacolo assicurato a Roma. #IBI26 #InternazionaliBNLdItalia #Sinner #Cobolli #Tennis #Roma #ForoItalico x.com Lavazza, da quest'anno diventa Official Coffee agli Internazionali BNL d'Italia 2026 di tenis e, contestualmente, celebra il rinnovo a lungo termine fino al 2030 delle partnership con il tennista italiano numero 1 al mondo Jannik Sinner e con alcuni dei tornei più reddit Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari 11 maggio, ordine di gioco, quale partita su TV8Saranno 31 i match previsti oggi, lunedì 11 maggio, a Roma per gli Internazionali d'Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e ... oasport.it