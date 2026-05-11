Oggi, lunedì 11 maggio, a Roma si svolgono 31 partite degli Internazionali d’Italia 2026. Gli incontri si giocano nel rispetto degli orari stabiliti e il calendario prevede diverse sfide tra i principali giocatori del torneo, con alcuni match trasmessi in diretta su TV8. La giornata si svolge nel rispetto delle regole stabilite, con l’ordine di gioco pubblicato e aggiornato durante l’intera giornata.

Saranno 31 i match previsti oggi, lunedì 11 maggio, a Roma per gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000: 16 incontri di singolare con gli ottavi femminili ed il terzo turno maschile e 15 sfide di doppio con il primo turno maschile e femminile. LA DIRETTA LIVE DI BELLUCCI-LANDALUCE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PELLEGRINO-TIAFOE (2° MATCH DALLE 11.00) Saranno 7 i match con italiani protagonisti: nel singolare maschile Jannik Sinner affronterà l’australiano Alexei Popyrin, Flavio Cobolli sfiderà l’argentino Thiago Agustin Tirante, Mattia Bellucci incrocerà lo spagnolo Martin Landaluce, ed Andrea Pellegrino si misurerà con lo statunitense Frances Tiafoe.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari 11 maggio, ordine di gioco, quale partita su TV8

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