Oggi, sabato 9 maggio, a Roma si svolgono 24 partite degli Internazionali d’Italia 2026. Gli incontri si svolgono su diversi campi, con alcuni in diretta su TV8. L’evento si concentra principalmente sui match di singolare e doppio, con orari e ordine di gioco pubblicati dall’organizzazione. La giornata promette molte sfide tra i principali tennisti in gara, con il programma completo disponibile sui canali ufficiali.

Saranno 24 i match previsti oggi, sabato 9 maggio, a Roma per gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000: 8 incontri del tabellone femminile apriranno il terzo turno, mentre nel tabellone maschile con 16 partite si completerà il secondo turno. Saranno 5 i match con italiani protagonisti: sul Campo Centrale Jasmine Paolini affronterà la belga Elise Mertens, mentre Jannik Sinner incontrerà l’austriaco Sebastian Ofner. Sulla BNP Paribas Arena andrà in scena il match tra Flavio Cobolli ed il francese Terence Atmane, mentre Andrea Pellegrino affronterà l’altro transalpino Arthur Fils. Sulla Supertennis Arena, infine, Mattia Bellucci sfiderà l’argentino Tomas Martin Etcheverry.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari 9 maggio, ordine di gioco, quale partita su TV8

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