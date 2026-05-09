Oggi, sabato 9 maggio, a Roma si tengono 24 partite degli Internazionali d’Italia 2026 di tennis. L’evento viene trasmesso in televisione, con alcune partite visibili su TV8. L’ordine di gioco e gli orari sono stati comunicati, permettendo agli appassionati di seguire le gare dal vivo o in differita. La giornata si preannuncia ricca di incontri di singolare e doppio, con diversi giocatori di rilievo impegnati sul campo.

Saranno 24 i match previsti oggi, sabato 9 maggio, a Roma per gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000: 8 incontri del tabellone femminile apriranno il terzo turno, mentre nel tabellone maschile con 16 partite si completerà il secondo turno. Saranno 5 i match con italiani protagonisti: sul Campo Centrale Jasmine Paolini affronterà la belga Elise Mertens, mentre Jannik Sinner incontrerà l’austriaco Sebastian Ofner. Sulla BNP Paribas Arena andrà in scena il match tra Flavio Cobolli ed il francese Terence Atmane, mentre Andrea Pellegrino affronterà l’altro transalpino Arthur Fils. Sulla Supertennis Arena, infine, Mattia Bellucci sfiderà l’argentino Tomas Martin Etcheverry.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari sabato 9 maggio, ordine di gioco, quale partita su TV8

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