Sinner-Ofner agli Internazionali d’Italia la diretta | Jannik vola al terzo turno

Al Foro Italico si svolge la partita tra Jannik Sinner e Ofner, con Sinner che ha superato il primo turno e si prepara ad affrontare il terzo. L'incontro tra i due tennisti si è concluso con la vittoria di Sinner, che così avanza nel torneo degli Internazionali BNL d’Italia. La sfida ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori presenti nel palazzetto.

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Grande attesa al Foro Italico per l’esordio di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Il numero uno del ranking Atp debutta nel torneo romano affrontando l’austriaco Sebastian Ofner, attuale numero 82 del mondo, in un match che segna l’inizio della caccia al primo titolo di Sinner sulla terra rossa di Roma. Dopo settimane di enorme attenzione mediatica e tecnica, il campione azzurro arriva nella Capitale da favorito assoluto del torneo e con l’obiettivo di continuare una stagione straordinaria. Il pubblico del Centrale è pronto a spingere Jannik in quella che potrebbe diventare un’altra pagina storica del tennis italiano. 20:48...🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner-Ofner agli Internazionali d’Italia, la diretta: Jannik vola al terzo turno ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Sinner batte Ofner agli Internazionali di Roma: chi sarà l’avversario del terzo turnoJannik Sinner ha vinto al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026 battendo l’austriaco Sebastian Ofner con il risultato 6-3, 6-4. Sinner-Ofner agli Internazionali d’Italia, la diretta: debutto a Roma per il numero 1 del mondoGrande attesa al Foro Italico per l’esordio di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Jannik Sinner - Sebastian Ofner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Posso batterlo, Ofner sfida Sinner a Internazionali 2026. Chi è avversario a Roma; Sinner, oggi debutto a Roma: ecco quando giocherà contro Ofner; Ofner, chi è l'avversario di Sinner a Roma. Sinner-Ofner 6-3, 6-4: esordio perfetto di Jannik agli Internazionali di Roma, sfiderà uno tra Mensik e PopyrinE' il giorno del debutto di Jannik Sinner al Foro Italico. Dopo la vittoria nella scorsa serata di Musetti, questa volta tocca all'altoatesino scendere in campo al centrale ... ilmessaggero.it Sinner, debutto vincente agli Internazionali di Roma: Ofner battuto in due set. Il campione: Ora va alzato il livello. Quando giocaEsordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia, a Roma. L'azzurro ha battuto l'austriaco Sebastian Ofner in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Il commento dopo la partita: Content ... firstonline.info Le parole di Jannik Sinner al termine del match contro Ofner: "Vuol dire tanto per me, tutti gli italiani quando arrivano qui riflettono sulla propria stagione, anche se non è l'inizio o la fine. Sono molto contento cerchiamo di alzare il livello il più possibile" x.com Jannik Sinner inizierà a giocare sabato a Roma reddit