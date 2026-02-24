Sanremo prezzi delle case e affitti alle stelle | a comprare di più sono stranieri

L’aumento dei prezzi delle case e degli affitti a Sanremo deriva dall’afflusso di acquirenti stranieri che cercano seconde case durante il periodo del Festival. Molti investitori provenienti dall’estero stanno acquistando immobili nel centro storico, spinti dalla forte domanda e dalla popolarità della città. Questa tendenza fa salire i costi di mercato e riduce le possibilità di acquisto per i residenti locali. La situazione si riflette anche nel mercato immobiliare del periodo pre-Festival.

Quando Sanremo si prepara ad accogliere il Festival, quel palcoscenico iconico che ogni anno cattura l'attenzione dell'Italia intera, non si muovono solo artisti, tecnici e appassionati. Si muove anche il mercato immobiliare, che ha trasformato la città ligure in una delle piazze più dinamiche del Nord-Ovest, con effetti concreti su vendite e locazioni. Lo afferma Tecnocasa, secondo cui le soluzioni con elementi di pregio possono raggiungere valori prossimi ai 5.000 euro al metro quadrato. Con picchi anche nel settore delle locazioni. Un città che attira investitori. La città dei fiori non è solo una meta turistica stagionale, ma un vero e proprio palcoscenico internazionale per diverse settimane all'anno.