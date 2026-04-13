Affitti Roma stangata senza precedenti | 1.000 euro per 50mq Ecco i quartieri dove i prezzi sono calati

Nel primo trimestre del 2026, i canoni di affitto a Roma si attestano a circa 20 euro al metro quadro, secondo un report dell'ufficio studi di un noto portale di annunci. Per un appartamento di 50 metri quadrati, questo si traduce in una spesa di circa 1.000 euro al mese. Alcuni quartieri hanno registrato diminuzioni dei prezzi rispetto ai periodi precedenti, mentre in altri si registra ancora una spesa gravosa per gli inquilini.

Quasi 20 euro al metro quadro per un affitto. È questo il valore su cui si attestano i canoni medi a Roma, nel primo trimestre 2026, secondo l'ultimo report dell'ufficio studi del portale di annunci Idealista. Una media di 1.000 euro al mese per un appartamento di 50 mq.Affitti sempre più cari a.🔗 Leggi su Romatoday.it

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