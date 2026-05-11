Internazionali Cobolli si arrende a Tirante | battuto in due set

Il tennista italiano è stato sconfitto nel terzo turno del torneo di Roma, uno dei principali eventi del circuito Masters 1000. Nell’incontro di lunedì 11 maggio, ha affrontato e perso contro un avversario argentino in due set, con i parziali di 3-6 e 4-6. La partita si è conclusa dopo circa un’ora e mezza di gioco, confermando l’eliminazione dalla competizione.

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(Adnkronos) – Flavio Cobolli eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro è stato battuto dall'argentino Thiago Agustin Tirante in due set con il punteggio di 3-6, 4-6 nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Partita molto nervosa fin dai primi punti per Cobolli, che non è riuscito a ripetere la bella prestazione dell'esordio contro Atmane e ha pagato la tensione per la prima volta in carriera sul Centrale del Foro Italico. Devastante da fondocampo l'argentino, che trova un'ace dopo l'altro e muove Cobolli, mai pienamente in controllo degli scambi e molto falloso. Tanti gli sfoghi verso il suo angolo, soprattutto durante il primo set, che prova a riportarlo alla calma, ma invano.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cobolli si arrende in due set. A Shelton l'Atp di MonacoTermina in finale la positiva avventura di Flavio Cobolli nel "BMW Open", l'Atp 500 con 2. Gianluca Cadenasso si inceppa sul più bello e si arrende a Tirante in tre set a RomaGianluca Cadenasso, in tabellone grazie alla wild card ricevuta dopo l’ingresso diretto di Matteo Berrettini, viene rimontato e battuto all’esordio... Argomenti più discussi: Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Agli Internazionali Bnl d'Italia parte bene Jannik Sinner, Sebastian Ofner si arrende in due set; RECAP! Day 5: Fonseca fuori al debutto! Out Shelton; Internazionali Roma, risultati oggi sabato 9 maggio 2026: in campo Sinner. Cobolli-Tirante diretta Internazionali d'Italia: il romano va ko in due set, addio Roma LIVEFlavio Cobolli torna in campo agli Internazionali d'Italia. Oggi, lunedì 11 maggio, l'azzurro affronta Thiago Agustín Tirante nel terzo turno del Masters 1000 romano, in una sfida visibile in diretta ... corrieredellosport.it