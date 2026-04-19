Nel torneo ATP 500 di Monaco di Baviera, disputato sui campi in terra rossa dell'Iphitos Tennis Club, l’avventura di Flavio Cobolli si è conclusa in finale. Il tennista italiano ha perso in due set contro il suo avversario, che si è imposto nel match decisivo. Il

Termina in finale la positiva avventura di Flavio Cobolli nel "BMW Open", l'Atp 500 con 2.561.110 euro di montepremi totale andato in scena sui campi in terra rossa dell'Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Dopo la bella vittoria di ieri in semifinale, contro Alexander Zverev, il 23enne romano, numero 16 del mondo e quarto favorito del seeding, si è arreso nell'ultimo atto del torneo di fronte allo statunitense Ben Shelton, numero 6 del ranking Atp e seconda testa di serie del tabellone, col punteggio di 6-2 7-5. Cobolli è apparso meno "carico" rispetto al giorno precedente; in grande spolvero invece l'avversario odierno. Prima vittoria sulla terra rossa nel circuito maggiore per Shelton.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cobolli si arrende in due set. A Shelton l'Atp di Monaco

Notizie correlate

ATP Monaco 2026, Zverev sfiderà Cobolli in semifinale, Fonseca si arrende a SheltonDefinito il quadro dei qualificati alle semifinali dell’ATP500 di Monaco di Baviera.

Atp Monaco, la corsa di Cobolli si ferma in finale: Shelton vince in 2 setBen Shelton conquista il titolo all’ Atp 500 di Monaco , superando in finale l’azzurro Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2, 7-5 .

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Atp Monaco di Baviera, Cobolli supera Bergs e avanza ai quarti, Darderi si arrende a Kopriva. Giovedì Musetti a Barcellona; ATP Monaco 2026, Zverev sfiderà Cobolli in semifinale, Fonseca si arrende a Shelton; ATP Monaco: c’è Shelton tra Cobolli e il titolo. Molcan saluta a testa alta; TENNIS – ATP 500 BARCELLONA E MONACO: MUSETTI SI ARRENDE 3-6, 4-6 AL FRANCESE FILS. TERZA SEMIFINALE PER COBOLLI CHE ELIMINA IN DUE SET IL CECO KOPRIVA.

Cobolli si arrende a Shelton: l'americano ha vinto in due set la finale ATP a Monaco di BavieraL'azzurro va alla caccia del 2° titolo stagionale ma dovrà vedersela contro lo statunitense che è in striscia positiva da 3 match contro il romano ... tuttosport.com

Flavio Cobolli cade sotto i colpi di Ben Shelton in finale all’ATP 500 di MonacoQuinto titolo in carriera per l’americano che trionfa per la prima volta sul rosso in Europa, imponendosi in due set su uno scarico Flavio Cobolli Flavio Cobolli si arrende soltanto in finale all’ATP ... tennisitaliano.it

Cobolli-Shelton 2-6, 5-7. L'americano vince l'Atp di Monaco di Baviera, Flavio battuto in un'ora e 30 minuti facebook

Ben Shelton vince il torneo Atp 500 di Monaco battendo in finale Flavio Cobolli. L'azzurro comincia in salita concedendo due break a inizio partita perdendo il primo set. Il secondo parziale è più equilibrato fino al 5 pari, quando il romano cede il servizio e spia x.com