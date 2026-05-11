Internazionali c’è anche Malen per Sinner | tifosi della Roma in delirio
Lunedì 11 maggio, l'attaccante della Roma, reduce da una doppietta decisiva contro il Parma, si è recato al Foro Italico per assistere alla partita di tennis tra Sinner e Popyrin, visitando il Centrale degli Internazionali d’Italia. La presenza dell’atleta nel pubblico ha attirato l’attenzione dei tifosi, molti dei quali sono appassionati della Roma e si sono radunati per seguire l’evento. La giornata è trascorsa tra entusiasmo e atmosfere di grande affluenza.
(Adnkronos) – Donyell Malen agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, l’attaccante della Roma, reduce dalla decisiva doppietta contro il Parma nell’ultima giornata di Serie A, si è concesso un pomeriggio di tennis arrivando sul Centrale per assistere a Sinner-Popyrin. E mandando in delirio i tifosi giallorossi presenti al Foro Italico. Serie A News 247.🔗 Leggi su Seriea24.it
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Vorrei affrontare la vita come Gian Piero Gasperini ha vissuto l'attesa del tiro dagli undici metri di Donyell Malen. Con un sorriso beffardo e un sano Chissenefotte negli occhi. Insegnami, Maestro. #ASRoma #ParmaRoma #Gasperini #10maggio x.com
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