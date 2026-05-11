Internazionali c’è anche Malen per Sinner | tifosi della Roma in delirio

Lunedì 11 maggio, l'attaccante della Roma, reduce da una doppietta decisiva contro il Parma, si è recato al Foro Italico per assistere alla partita di tennis tra Sinner e Popyrin, visitando il Centrale degli Internazionali d’Italia. La presenza dell’atleta nel pubblico ha attirato l’attenzione dei tifosi, molti dei quali sono appassionati della Roma e si sono radunati per seguire l’evento. La giornata è trascorsa tra entusiasmo e atmosfere di grande affluenza.

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