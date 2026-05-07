Internazionali BNL d' Italia Sonego eliminato

Da romatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Sonego è stato eliminato dagli Internazionali BNL d'Italia dopo aver perso il match contro Ignacio Buse con il punteggio di 6-3, 6-3 in un incontro durato 1 ora e 41 minuti. La giornata ha visto anche altri giocatori italiani uscire di scena, tra cui Matteo Berrettini. La competizione prosegue senza alcuni dei principali rappresentanti azzurri.

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Lorenzo Sonego ha perso per 6-3, 6-3 il match, durato 1 ora e 41 minuti, contro Ignacio Buse dice addio agli Internazionali BNL d'Italia continuando la giornata negativa per i colori azzurri che ha visto fra gli altri eliminati anche Matteo Berrettini.Buse peruviano n.62 del ranking parte forte.🔗 Leggi su Romatoday.it

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