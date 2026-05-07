Internazionali BNL d' Italia Sonego eliminato

Lorenzo Sonego è stato eliminato dagli Internazionali BNL d'Italia dopo aver perso il match contro Ignacio Buse con il punteggio di 6-3, 6-3 in un incontro durato 1 ora e 41 minuti. La giornata ha visto anche altri giocatori italiani uscire di scena, tra cui Matteo Berrettini. La competizione prosegue senza alcuni dei principali rappresentanti azzurri.

Lorenzo Sonego ha perso per 6-3, 6-3 il match, durato 1 ora e 41 minuti, contro Ignacio Buse dice addio agli Internazionali BNL d'Italia continuando la giornata negativa per i colori azzurri che ha visto fra gli altri eliminati anche Matteo Berrettini.Buse peruviano n.62 del ranking parte forte.🔗 Leggi su Romatoday.it

Cobolli EXCELLENCE wins the Davis Cup for Italy! | v Spain | Highlights | 2025 Davis Cup Final 8

Notizie correlate

Leggi anche: Matteo Berrettini eliminato, il romano esce al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia

Tabelloni Internazionali BNL d’Italia 2026Sorteggio ufficiale dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile degli Internazionali BNL d’Italia 2026.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Internazionali BNL d'Italia 2026: il tabellone del singolare maschile; Il film degli Internazionali BNL d'Italia 2025; Sito Istituzionale | Internazionali di tennis: sorteggio del tabellone a Piazza del Popolo; Sinner torna dove tutto è iniziato: dal n. 263 al n. 1, da predestinato a padrone del tennis.

Internazionali BNL d'Italia, parla Sinner: Bellissimo tornare a Roma, è un torneo speciale per noi italianiIl numero uno al mondo è intervenuto in conferenza stampa. Lui è il favorito alla vittoria finale che per un italiano manca da cinquant'anni. Ecco le sue parole ... romatoday.it

Noemi Basiletti, chi è la sorpresa azzurra degli Internazionali d'Italia: dalla Rafa Nadal Academy al secondo turnoL'azzurra, 20 anni, n.427 del mondo, d'origine livornese, si è trasferita a Torino a inizio anno. Partita dalle prequalificazioni ha battuto Ajla Tomljanovic al primo turno ... corriere.it

Internazionali d’Italia, chi è Noemi Basiletti, la sorpresa azzurra al secondo turno x.com

Internazionali d’Italia, chi è Noemi Basiletti, la sorpresa azzurra al secondo turno - facebook.com facebook