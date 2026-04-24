Flavio Cobolli si prepara a partecipare agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Originario di Roma, il tennista italiano ha iniziato la carriera come promessa del circuito nazionale e nel tempo ha acquisito una certa notorietà. La sua presenza nel torneo si inserisce in un percorso che coinvolge amicizie strette e un carattere deciso durante le partite. La manifestazione si svolgerà nel mese di maggio, come di consueto, nel capoluogo italiano.

Da promessa del tennis italiano a volto sempre più riconoscibile del circuito: Flavio Cobolli arriva agli Internazionali BNL d’Italia 2026 con una storia che intreccia Roma, sport, amicizie sincere e un carattere sul campo che non passa inosservato. Flavio Cobolli, un gladiatore al Foro Italico. Tra i giocatori italiani più interessanti da osservare agli Internazionali BNL d’Italia 2026, Flavio Cobolli non è solo un nome in tabellone: è un top player e, in più, un “romano de Roma”. Il tennista azzurro si presenta sui campi del Foro Italico con un profilo ormai solido nel circuito ATP, dopo una crescita che nell’ultimo anno lo ha portato a consolidarsi ad alto livello e a vivere da protagonista anche appuntamenti di grande peso con la maglia dell’Italia.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Flavio Cobolli agli Internazionali BNL d’Italia 2026

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