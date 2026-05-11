Internazionali bambini gli chiedono autografo ma… non è un tennista

Durante gli Internazionali d'Italia 2026 si è verificato un episodio insolito: alcuni bambini hanno chiesto un autografo a una persona presente al torneo, credendo fosse un tennista. In realtà, si trattava di un tifoso comune che si trovava in zona, ma la confusione ha portato a questa situazione inaspettata. La giornata di oggi ha visto il terzo turno del Masters 1000 di Roma, con il tennista Jannik Sinner in campo contro Popyrin.

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(Adnkronos) – Un semplice tifoso. scambiato per un tennista agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, nella giornata di Jannik Sinner, che scenderà in campo al terzo turno del Masters 1000 di Roma contro Alexei Popyrin, al Foro Italico si è assistito a una scena surreale. Succede tutto per la via principale che collega il. L'articolo Internazionali, bambini gli chiedono autografo ma. non è un tennista proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Finti volontari nei supermercati, chiedono aiuti per bambini ma svuotano i contiUna richiesta di pochi euro per aiutare bambini malati, un sorriso rassicurante e un POS pronto per il pagamento. Leggi anche: Messi provoca gli avversari: "Volete un autografo?" Argomenti più discussi: I ricordi? Energia! E voglio godermela: Jasmine Paolini e la carica per gli Internazionali; Profughi, come si raccontano le migrazioni a bambine e bambini? Arriva l’Atlante delle frontiere; Troppe violazioni e pochi aiuti, il piano Usa per Gaza si sgonfia. Noleggio auto in Romania e altri suggerimenti per un viaggio in famiglia reddit