Lionel Messi è tornato. Dopo la prima giornata del campionato di MLS, persa per 3-0 contro il Los Angeles FC, il campione argentino scalda i motori e regala ai tifosi dell'Inter Miami una doppietta meravigliosa che chiude i conti contro Orlando. La partita finisce 2-4 per gli ospiti. Dopo il secondo gol, Messi si è rivolto verso la panchina di Orlando: "Volete un autografo?" - ha chiesto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Messi provoca gli avversari: "Volete un autografo?"

